Иркутские студенты заняли призовые места в образовательном треке «Сириуса»

В Образовательном центре «Сириус» подвели итоги Всероссийской программы «Эффективные модели управления образовательными системами». Учащиеся Байкальского государственного университета и Иркутского государственного университета представили свои проекты в сфере управления образованием. На протяжении двух недель студенты старших курсов бакалавриата и магистранты обучались в научно-технологическом университете «Сириуса». Об этом сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Участники со всей страны представили около 40 проектов. Экспертное жюри выбрало по три победителя из каждой команды. Всего приняло участие 120 студентов из Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Ульяновской, Свердловской, Нижегородской, Ленинградской, Орловской областей, республик Адыгея и Татарстан.Студентка третьего курса БГУ Виктория Потехина и студентка четвертого курса ИГУ Анастасия Трофимова, занявшие первое место, представили проект «Менторское сопровождение исследовательских и проектных работ школьников и студентов». Он предполагает разработку платформы, связывающей менторов и подопечных, для оказания помощи и консультаций в рамках исследовательских и проектных работ. По словам участниц, школьники и студенты не всегда знают, к кому можно обратиться за советом в реализации их авторских разработок.