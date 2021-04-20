Онлайн-шествие «Бессмертного полка» состоится 9 мая, живое шествие – 24 июня, если разрешит Роспотребнадзор

С сегодняшнего дня жители Приангарья могут подать заявку на участие в шествии «Бессмертный полк онлайн». Прошлогоднюю акцию решили повторить. В 2020 мероприятие состоялось впервые, новый формат появился из-за пандемии коронавируса.

В этом году онлайн-шествие состоится 9 мая в 15:00 по местному времени для всех регионов. Праздник пройдёт по всей России, и около ста стран планируют его поддержать. Онлайн–шествия пройдут на местных телеканалах, на городских экранах и в социальных сетях.

В этом году подать заявку на участие можно до 7 мая в личном кабинете на официальном сайте "Бессмертного полка онлайн" https://2021.polkrf.ru/. Можно повторить заявку прошлого года и получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией родственника – участника Великой Отечественной войны.

По словам организаторов традиционное, живое шествие «Бессмертного полка» состоится, если позволит эпидемиологическая обстановка, позже – 24 июня.

– Хочется соединить живое шествие «Бессмертного полка» с Парадом Победителей. Но это будет возможно, если будет дано добро Роспотребнадзора. Пока такого разрешения нет, – рассказала сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.