Россиянам упростят покупку валюты на бирже. Что будет с обменниками?

Покупать доллары и евро станет проще. С 26 апреля Мосбиржа разрешит частным инвесторам приобретать валюту от одного доллара и евро, до этого минимальный лот составлял одну тысячу долларов США или евро. По мнению опрошенных SIA.RU экспертов, это упростит выход инвесторов с небольшими сбережениями на биржу, но скорая смерть валютным обменникам не грозит.

«Валютные обменники останутся. На это есть причины»

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие», считает, что снижение минимальной суммы лота сделает операции на Мосбирже более доступными для граждан с небольшим объемом сбережений и позволит с меньшими издержками этими сбережениями управлять, совершая конвертацию из одной валюты в другую. Но валютным обменникам это никак не угрожает.

– Обменники, безусловно, останутся. Во-первых, в отличие от биржи, в них можно сразу получить на руки наличную валюту с минимальными временными издержками. Во-вторых, для этого не надо обладать специальными знаниями: не надо идти оформлять брокерский и расчетный счета, уметь перемещать деньги со счета в банке и обратно. В-третьих, обменники останутся удобным выбором для тех граждан, кто по каким-либо причинам не желает размещать деньги в банке и, таким образом, раскрывать величину своего дохода или сбережений.

«Меня настораживает это решение»

Сергей Малых, директор ООО «Центум», официальный партнер инвестиционной группы «Атон» в Иркутске, уверен, что решение Мосбиржи никак не повлияет на валютный рынок.

– Меня настораживает это решение, потому что специально заводить суммы меньше 1000 долларов и конвертировать вряд ли экономически интересно, так как при выводе валюты обычно взимается банковская комиссия, хотя её величина и зависит от конкретного брокера. Ликвидность на рынке валюты, видимо, "усыхает", и биржа пытается привлечь мелких покупателей на биржу. Обычно размер лота в инструментах уменьшают именно для повышения ликвидности. В целом, отмечу, что возможность конвертировать любую сумму в валюте, не кратную 1000 долларов, существовала и раньше у любого брокера.

«Оцениваю решение положительно»

Евгений Богатырёв, директор «Инвестиционного Бутика», подчеркивает, что уже с 2018 года оказывает своим клиентам услуги по покупке-продаже нестандартных валютных лотов на Московской Бирже во внебиржевом режиме ОТС.

– Спред в стакане при этом небольшой – около одной копейки по сравнению со стандартным лотом (1000 долларов или евро). Теперь решение Московской Биржи откроет такие операции для всех клиентов.

Оцениваю решение положительно. Так, например, зачастую, чтобы продать доллары или евро от зачисленных дивидендов меньше 1000 у.е., клиентам необходимо было выводить валюту на банковский счёт. А это потеря времени, лишние комиссии и невыгодные спреды в банке.

Соответственно, такие же сложности были с покупкой. Например, когда клиент покупает валюту на планируемый отдых частями, по 100-150 долларов, в ежемесячном режиме, не всю сумму сразу. Поэтому им это решение также подойдет.

Данное предложение будет интересно и той категории клиентов, кто привык накапливать валюту на брокерском счёте и докупать на регулярной основе.

Считаю, что традиционные обменники если и останутся, то в очень небольшом количестве, потому что в банках самые выгодные курсы предлагаются при онлайн-обмене.