На конец года ключевая ставка ЦБ РФ может составить 6,0-6,25%

В SberCIB Investment Research полагают, что на заседании в пятницу, 23 апреля, Банк России может впервые с 2014 года увеличить стоимость заимствований сразу на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. Основные причины — рост инфляции, который перекинулся с продовольственного рынка на широкую экономику, а также волатильность рубля и геополитические риски. Большинство опрошенных Bloomberg аналитиков ждут от Эльвиры Набиуллиной мягкого повышения ставки до 4,75%, но трейдеры межбанковского рынка готовятся к другому сценарию и закладывают в котировки шаг в 50 б.п.

В данной истории мы склонны поддержать позицию SberCIB Investment Researchотмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари».

– Американские санкции оказались мягче ожиданий, однако, с нашей точки зрения, это только начало давления, под которым в итоге может оказаться весь российский суверенный долг. При этом по факту российские монетарные власти беспомощны перед инфляцией, которая пока значительно превышает таргет Банка России в 4%. Заниженная ключевая ставка — это ускорение бегства капитала, ослабление рубля и долларизация экономики.

В результате аномально низкой ставки депозитные ставки оказались ниже инфляции. Сейчас ставки медленно пошли в рост, и в банках первой руки он составил 2-3%. Рядовые вкладчики стали забирать деньги из коммерческих банков, покупая акции, валюту, инвестиционные монеты, недвижимость. С нашей точки зрения, депозиты должны превышать по доходности инфляцию, то есть при таргете по инфляции в 4%, таргет по ключевой ставке должен быть 6-8%. Требующие дешевого кредита предприниматели не желают работать над повышением рентабельности своих активов и капитала, предпочитая фактически дотационный кредит, который, естественно, идет за счет вкладчиков коммерческих банков или держателей долговых банковских бумаг.

Независимо от того, каким будет решение Банка России — повышение ключевой ставки на 0,25% или на 0,5% — данное решение будет нейтральным для курса рубля и рынка акций. Спекулянты понимают, что в России начался цикл повышения ставки. В теории рост ключевой ставки — это негатив для рынка акций. Однако ставка пока слишком низка и уступает дивидендной доходности российских фишек.

На текущий момент рыночный консенсус предполагает рост курса к концу полугодия до 73 руб. за доллар, тогда как форвардные контракты закладывают 76,96 руб. за доллар. Мы солидарны с рыночными ожиданиями, и в целом по году мы имеем «ястребиную» позицию по российскому рублю. Мы видим два основных драйвера укрепления российской валюты: повышение ключевой ставки Банка России и дальнейший рост мировых цен на нефть. На конец года ключевая ставка, по нашему мнению, составит 6,0-6,25%, что достаточно комфортно при таргете Банка России по инфляции в 4%. При этом мы полагаем, что мир находится в начале глобального нефтяного цикла. На конец года наш таргет по Brent составляет $80 за баррель, что предполагает завершение года на уровне 65-67 руб. за доллар.