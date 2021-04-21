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Мишустину предложили ввести лимит на потребление электричества

В России предложили перейти на прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата. Такую инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину направил Союз потребителей РФ, сообщают «Известия». По мнению авторов инициативы, нововведение позволит экономить электричество.

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– За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт• ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт• ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5. Но каждому региону дать возможность устанавливать свой норматив – например, в зависимости от географической широты, то есть длины светового дня, – прокомментировал инициативу председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

Повышать плату за превышение нормы предложено постепенно — к примеру, предусмотреть увеличение цены за каждые новые 100 кВт•ч, уточнил Петр Шелищ. Расценки за потребление сверх нормы необходимо приблизить к экономически обоснованным тарифам (то есть без учета механизма перекрестного субсидирования), сказал он.

Сейчас россияне потребляют в среднем 90 кВт•ч в месяц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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