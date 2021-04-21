Ипотеку в России сделают еще доступнее

Правительство пересмотрит среднюю ставку по ипотечным кредитам, сообщают Известия.

Ключевой целью нацпроекта «Жилье и городская среда» может стать поддержание средней ставки по жилищным займам в России на уровне 6,9% годовых до 2030 года, что на 1 п.п. меньше, чем было заложено в изначальной версии документа. Такая инициатива обсуждалась на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина.

Добиться такого результата можно только за счет комплексной программы субсидирования.

Поэтому Минфину, Минстрою и ДОМ.РФ было дано поручение рассчитать потенциальные расходы бюджета на продление без изменений льготных ипотечных программ (в том числе на новостройки и для молодых семей) при условии, что объем субсидий не превысит 3% стоимости кредитов, а ставка ЦБ до конца года сохранится на уровне 4,5% и в дальнейшем будет колебаться в пределах 5–6%.