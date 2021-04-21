En+ Group купила кислородные концентраторы для ковидного госпиталя в Чуне

Компания En+ Group оказала помощь Чунской районной больнице, перепрофилированной в ковидный госпиталь. Для медучреждения были приобретены кислородные концентраторы мощной производительностью на сумму более 2 млн рублей.

Чунская районная больница расположена на севере Иркутской области. С ноября 2020 года по решению министерства здравоохранения региона учреждение перепрофилировано в ковидный госпиталь. В связи с ростом количества пациентов у больницы выросла и потребность в запасах кислорода, в связи с чем возникла необходимость приобретения кислородных концентраторов мощной производительностью (от 20-30 литров в минуту) и включения их в систему централизованного кислородопровода по замкнутому автономному циклу в условиях отделения, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. Больница обратилась за помощью в компанию En+ Group, которая оказывает разностороннюю поддержку медикам области в борьбе с инфекцией. Энергометаллургический холдинг выделил более 2 млн рублей на приобретение необходимых для больницы кислородных концентраторов.

– В больнице помощь получают около 500 пациентов с внебольничной пневмонией, около 300 из которых в режиме стационара, которые требуют постоянной кислородной поддержки. В это сложное время особенно важно участие бизнеса и власти. Мы выражаем искреннюю благодарность компании En+ Group и её основателю Олегу Дерипаске за оказанную помощь в лечении пациентов нашего учреждения, – прокомментировал главный врач Чунской центральной районной больницы Анастас Онуфриади.

С марта 2020 года En+ Group принимает активные меры по борьбе с распространением коронавируснойинфекции: были организованы оперативный штаб и Горячая линия по оказанию помощи, часть сотрудников была переведена на удаленный режим работы. Помимо прочего, Компанией закупались средства индивидуальной защиты, медицинская техника и медикаменты для медицинских учреждений в регионах присутствия. Общие инвестиции Компании на медицинскую помощь составили около 6 миллиардов рублей, 4 из которых металлургический бизнес En+ Group вложил в строительство современных медицинских центров для больных внебольничной пневмонией в 7 городах.