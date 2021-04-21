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В Бурдаковке планируют построить индивидуальное жилье на 92 га

Иркутская область вошла в число пилотных регионов по комплексному развитию территорий под ИЖС, сообщил губернатор Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм. Он принял участие в круглом столе по развитию отрасли индивидуального жилищного строительства, который прошел в Москве.

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– Один из основных наших проектов сейчас – в посёлке Бурдаковка (поселок находится в 34 км от Иркутска – ред). Здесь мы плотно работаем с ДОМ.РФ. Собираемся освоить участок площадью почти 92 гектара под строительство 400 домов, –  уточнил Игорь Кобзев. – Уже разработана концепция комплексного развития территории. Запланированы дороги, школа, детсад, создание парковой зоны.

По словам главы региона, он заинтересован в развитии ИЖС на территории Иркутской области, настало время этим заняться. Он поддерживает идею расширения применения типовых проектов по строительству ИЖС. В стране планируется создать реестр типовых проектов и разработать под них программу льготного кредитования.

– Это отличная новость. Проще говоря, людям, которые решат строить свой дом, больше не придётся бегать, согласовывать бесконечное количество бумаг. Они смогут взять и использовать готовый проект. А это – экономия. Как времени, так и денег. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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