Шесть человек из Иркутской области – в полуфинале конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

Заявки на конкурс подавали 13,4 тыс. человек со всей России. Для участия в очном этапе был отобран 561 конкурсант, шесть из них представляют Иркутскую область: в том числе digital-специалисты из Иркутска Антон Паймышев и Михаил Неустроев.

Они получили приглашение пройти контрольное тестирование и поучаствовать в полуфинале конкурса, который проводит АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

– В полуфинал приглашены участники из восьми федеральных округов России. Интересно, что примерно треть участников – 161 человек или 28,7% – работают не на руководящих должностях. Тот факт, что на рядовых позициях в digital заняты настолько сильные специалисты, говорит о большом кадровом потенциале этой индустрии, – прокомментировал итоги генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. Победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса. Они также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.

– Высокие результаты, продемонстрированные на дистанционном этапе, дают нам уверенность в том, что победителей ждут интересные карьерные предложения. А программа обучения, которую мы для них готовим, поможет им справиться с этими вызовами. С лучшими участниками дистанционного этапа мы встретимся уже в середине мая в Москве, – сказала заместитель генерального директора АНО «Диалог-Регионы» сказала Юлия Аблец.

– Когда считаешь себя профессионалом отрасли, то сравниваешь себя только с самим собой, конкурс же дает независимую оценку и отличное понимание, что можно усилить, – рассказал Антон Паймышев. – На одном из этапов тестирования необходимо было представить проект из области диджитал и интернет-коммуникаций. Эксперты оценивали проекты по нескольким критериям: релевантность тематике конкурса, уровень профессиональной подготовки участника, качество проекта и его социальная значимость. Я презентовал организованную мной и проведенную трижды в регионе отраслевую конференцию на Байкале по бизнесу в интернете и продуктовой разработке».

– Проходной балл 955, я набрал 1141. Мне было интересно с помощью конкурса понять уровень, на котором я нахожусь, – прокомментировал свое участие в конкурсе Михаил Неустроев. – А еще я бы хотел пройти стажировку у признанного эксперта и лидера отечественной сферы управления репутацией в Интернете Дмитрия Сидорина, это сильно перекликается с тем, что я делаю.