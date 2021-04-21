«Такой и должна быть жизнь за городом». Игорь Мерзляков, видеограф, предприниматель для фотовыставки «Патроны Парк»

«А что, у нас такое строят?!» – именно этот вопрос-удивление очень часто можно услышать от людей, которые впервые попадают в загородный посёлок «Патроны Парк». «Да, у нас такое строят!» – с гордостью и любовью отвечают авторы проекта, и приглашают всех на фотовыставку, посвящённую посёлку.

Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Игорь Мерзляков

«Патроны Парк» находится совсем недалеко от Иркутска – всего в 15 минутах езды от города – в сосновом лесу на 19-м километре Байкальского тракта. Здесь, в единении с природой, стремятся жить не только иркутяне, но и люди из разных регионов нашей страны, потому что считают посёлок красивым, атмосферным, концептуальным и современным, радующим глаз единым архитектурным стилем домов, вписанных в природу и ландшафт.

Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Игорь Мерзляков

«Мы искренне гордимся тем, что такой посёлок построен именно здесь – в Сибири, на берегу Байкала, и без преувеличения считаем его одним из лучших в России. С большим удовольствием о нем рассказываем и показываем, как у нас умеют строить», – говорит Лора Кузнецова, Meta_Estate_Development. – А чтобы как можно больше людей могли присоединиться к нашим чувствам, пригласили ведущих фотографов Иркутска, в чьи работы мы влюблены, принять участие в выставке, показать поселок «Патроны Парк» их глазами и камерами.»

Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Игорь Мерзляков

Фотовыставка будет регулярная, и её посетители смогут увидеть посёлок на разных этапах его реализации, в разные времена года, через фактуру домов и природы, через жизни семей. Сегодня мы представляем работы Игоря Мерзлякова, предпринимателя, видеографа, профессионального оператора дрона.

Игорь Мерзляков: Три плюса поселка «Патроны Парк»

– Самое главное преимущество посёлка «Патроны Парк», на мой взгляд, это отсутствие в нем проводов и заборов. Пространство единое, оно не засорено этим визуальным «мусором». Вся сопутствующая инфраструктура, столбы, разводка и т.д., характерная для большинства загородных посёлков, – это ужасно, если честно. И очень смешно, когда многие из них, считающиеся элитными, просто «обмотаны» проводами. Для меня это всегда загадка – в чём в данном случае заключается их «элитность»?

Отсутствие заборов, единое пространство с условным разделением - тоже очень круто.

Мне также нравится архитектура. Здорово, что она – в единой стилистике. Люди у нас зачастую строят кто во что горазд, даже если у них много денег. Поэтому то, что в «Патроны Парк» есть готовые проектные решения – красивые, стильные, с интересными дизайнерскими решениями и из качественных материалов – это большой плюс. Так и должно быть. Такая и должна быть, по идее, жизнь за городом.

Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Игорь Мерзляков