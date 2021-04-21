Индекс промпроизводства в Иркутской области упал на 3,9%

В январе-марте 2021 года индекс промышленного производства в Иркутской области по сравнению с предыдущим годом составил 96,1%, сообщает Иркутскстат.

Добыча полезных ископаемых уменьшилась на 11,9%, в том числе металлических руд – на 19,5%, угля – на 14,6%, сырой нефти и природного газа – на 10,5%.

Индекс обрабатывающих производств составил 108,0%. Выпуск отдельных видов продукции вырос в связи с пандемией. В частности, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось на 77,0%.

Кроме того, отмечается увеличение объема производства кожи и изделий из кожи (68,5%), компьютеров, электронных и оптических изделий (31,2), в полиграфической деятельности и копировании носителей информации (29,1), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (25,8%).

Вместе с тем, наблюдается незначительное снижение выпуска машин и оборудования (11,1%), электрического оборудования (6,4), кокса и нефтепродуктов (5,4%). Уменьшился ремонт и монтаж машин и оборудования (2,5%). Снизилось производство пищевых продуктов (2,0%).

Индекс «Обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 108,5%, в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений – 134,9%.