На дорогах Иркутска идёт уборка снега

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, тяжелая снегоуборочная техника была выведена на дороги города ещё ночью.

По данным Иркутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, выпало 6 мм осадков, что составляет 36% от месячной нормы. Для посыпки улиц пескосоляной смесью и пролива солевым рассолом задействовано более 35 комбинированных дорожных машин (КДМ).

– Мы готовились к перемене погоды, поэтому смогли оперативно вывести зимнюю технику для посыпки и уборки выпавшего снега. Работы будем продолжать в круглосуточном режиме. В первую очередь производим посыпку и подметание на магистральных улицах, участках с рельефом и в местах с наибольшим трафиком, – прокомментировал директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин.

Кроме специализированной техники в уборке задействовано более 200 рабочих, которые расчищают подходы к остановочным пунктам, тротуары и лестницы. По прогнозам синоптиков, снег будет идти на протяжении всего дня.

Жителей просят соблюдать осторожность, автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте и соблюдать правила дорожного движения. В случае возникновения экстренных ситуаций обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 520-112.