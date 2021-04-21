Более 14 тысяч обращений направили жители региона в «Иркутскую энергосбытовую компанию» в 1 квартале 2021 года

Специалисты Единого энергетического информационно-справочного центра «Иркутскэнергосбыта» с начала года приняли 14 260 заявлений от клиентов компании. Это на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего клиенты компании интересовались вопросами взаиморасчетов – 48% обращений. 18% по теме учета энергии – это вопросы, касающиеся замены, опломбировки, поверки приборов учета и т.д. И на третьем по популярности месте изменение данных в Личном кабинете – 12%.

Направить обращение специалистам компании можно дистанционно, достаточно подключения к сети Internet. Для этого необходимо зайти на сайт «Иркутскэнергосбыта» www.sbyt.irkutskenergo.ru, перейти во вкладку «Физическим лицам» - «Направить обращение онлайн» и выбрать подходящую тему. Также можно воспользоваться формой обратной связи в Личном кабинете и мобильном приложении «Иркутскэнергосбыт». Специалисты отвечают на такие запросы в порядке очереди по мере их поступления.

Специалисты компании регулярно расширяют перечень услуг, которые можно получить дистанционно, то есть без очного посещения офисов. Так, в этом году запущен сервис оплаты услуг ЖКХ банковской картой на сайте без авторизации в Личном кабинете. Сервис работает круглосуточно, оплатить можно картой любого банка. При этом комиссия не взимается. Кроме того, на сайте компании в специальном разделе размещены ответы на самые популярные вопросы:

- ЖКХ вопросы купли-продажи недвижимости;

- Личный кабинет;

- Начисления (взаиморасчеты);

- Приборы учета;

- Способы оплаты;

- Тарифы физ. лицам;

- Технологическое присоединение.

Стоит отметить, для безопасности и удобства клиентов сегодня все услуги компании можно получить не выходя из дома, что особенно актуально в период распространения коронавирусной инфекции:

- оплатить жилищно-коммунальные услуги;

- передать показания приборов учета;

- подать заявку на технологическое присоединение к электрическим и тепловым сетям;

- оформить рассрочку и многое другое.

«Иркутская энергосбытовая компания» – гарантирующий поставщик электрической энергии в Иркутской области. Реализует электроэнергию, тепловую энергию в виде пара и горячей воды на территории Иркутской области. Обслуживает 43,6 тыс. юридических и 1,2 млн. физических лиц. Входит в компанию En+ Group.