В Иркутске нетрезвый мужчина стрелял из холостого оружия

32-летнего правонарушителя задержали полицейские, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Сообщение о хлопках в одном из садоводческих кооперативов Ленинского округа областного центра поступило в дежурную часть днем в понедельник.

Сотрудники задержали нетрезвого мужчину, который из охолощенного оружия произвел несколько выстрелов. В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские изъяли у 32-летнего местного жителя оружие. В отношении стрелка составлены протоколы об административных правонарушениях, в том числе за стрельбу в населенном пункте и появление в общественных местах в состоянии опьянения.