Иркутская нефтяная компания приняла участие в совещании недропользователей в Якутии

Представители ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) приняли участие в совещании по вопросу проведения недропользователями природоохранных мероприятий и снижению негативного воздействия на окружающую среду на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия). Совещание прошло под руководством министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Сахамина Афанасьева.

Недропользователи рассказали о проведении мероприятий по соблюдению требований в области охраны окружающей среды, а также о своей социально-экономической деятельности в районе. Министр поблагодарил все компании за системную и комплексную работу в области природоохранной деятельности. Сахамин Афанасьев порекомендовал недропользователям в ближайшее время уделить особое внимание подготовке к пожароопасному периоду, усилить разъяснительную работу среди работников.

Также в рамках визита в Мирнинский район глава ведомства посетил Маччобинское месторождение. Иркутская нефтяная компания работает в районе уже много лет – оказывает операторские услуги по добыче нефти ООО «Саханефть» на Мачобинском месторождении.