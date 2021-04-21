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УФАС выступила против регионального протекционизма в Иркутской области

Поддержка предприятий, зарегистрированных исключительно в Приангарье, по мнению ведомства, недопустима.

– Региональный протекционизм, выражающийся в утверждении условий, предусматривающих право получения мер государственной поддержки только субъектам, зарегистрированным на территории Иркутской области, является недопустимым с точки зрения Закона о защите конкуренции, – сообщают в пресс-службе УФАС.

По итогам совещания региональной власти предложено исключить из нормативно-правовых актов противоречащие законодательству условия.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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