Карта «Прибыль» Уралсиба – в Топ-10 лучших карт для покупок в супермаркетах

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт с кэшбеком для оплаты покупок в супермаркетах, по версии портала Выберу.ру.

Аналитики портала проанализировали предложения банков из Топ-30 по активам по состоянию на 13.02.2021 года, и подсчитали, сколько можно заработать на кешбэке за год при ежемесячных тратах в 20 тысяч рублей. При составлении рейтинга учитывались такие ключевые параметры как размер начисления кешбэка и стоимость обслуживания карты.

В итоговой таблице банки ранжировались по величине выгоды от использования карты за три года.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Карта «Прибыль». Обслуживание карты «Прибыль» (Карта) — 0 руб./мес. при покупках на сумму более 1 тыс. руб./мес. (некот. безнал. операции не учит., список операций на uralsib.ru) или мин. ежемесячном балансе ден. средств (далее — ДС) на картсчете (далее — БС) от 5 тыс. руб., в иных случаях обслуживание — 49 руб./мес. За осуществление покупок в течение первого календарного месяца после регистрации клиента в Программе Уралсиб Бонус клиенту начисляется 1 балл за 50 потраченных руб. Начиная со второго месяца, баллы начисляются при уровне ежемесячных покупок по всем Картам клиента от 10 000 руб. (некот. безнал. операции при начислении баллов не учит., список операций на uralsib.ru и bonus.uralsib.ru), но не более 4 тыс. баллов/мес., в иных случаях баллы не начисляются. Баллы можно обменять на ден. сертификаты с номиналом, предусматривающие кешбэк в размере 1% или 3% от суммы транзакций. Кешбэк — возврат части ДС на картсчет за осуществление покупок по Карте. После выбора сертификата, сумма в размере номинала выбранного ден. сертификата перечисляется на картсчет. Также клиент может обменивать баллы на ж/д и авиабилеты, бронирование отелей и прокат автомобилей в разделе «Путешествия за бонусы», сертификаты партнеров Банка и/или пожертвования в пользу благотворительных организаций. Список партнеров Банка на сайте bonus.uralsib.ru. Ежемесячно на ежедневный факт. остаток ДС на картсчете на сумму БС до 2 млн руб. вкл. начисляются 5,25% годовых при ежемесячных покупках по Карте от 10 тыс. руб. вкл. (некот. безнал. операции не учит., список операций uralsib.ru), при ежемесячных покупках до 10 тыс. руб начисляется 0,25% годовых; при превышении БС ДС на картсчете проценты на сумму превышения не начисляются. Срок действия Карты — 3 г. Комиссии: перевыпуск с прежним сроком действия — 299 руб.; смена ПИН-кода/разблокировка Карты с использованием банкоматов (далее — БТ) др. банков — 50 руб.; запрос об остатке ДС через БТ др. банков — 30 руб. Услуга «SMS-сервис» — 59 руб.\мес., первые 2 месяца не взимается. Обслуживание неактивного картсчета от 365 до 730 дней — 199 руб., от 730 дней (включительно) — 250 руб.; выдача наличных (далее — ВН) в пунктах ВН (далее — ПВН) — 0,7% от суммы операции (далее — СО); ВН в ПВН и БТ др. банков на тер. РФ при СО до 3 тыс. руб. — 99 руб.; ВН в ПВН и БТ др. банков за пределами РФ — 1% от СО, но не менее 110 руб., может взиматься доп. комиссия др. банками; ВН без Карты в ПВН филиала Банка, в котором открыт счет, в сумме до 1 млн руб./эквивалент в у.е. (вкл.) — 1% от СО, от 1 до 3 млн руб. — 5%, от 3 млн руб. — 10%; зачисление на счет ДС через БТ и платежный терминал (далее — БПТ) банков согласно утвержденному Банком перечню, указанному на сайте Банка (далее — перечень) — 0,5% от СО; безнал. перевод ДС (далее — БПС) в БТ и БПТ Банка с Карты на карты др. банков по перечню — 1,5% от СО, но не менее 60 руб.; БПС в БТ банков по перечню с Карты на карты Банка и банков по перечню — 1% от СО, но не менее 30 руб.; БПС в др. организациях с Карты на карты др. банков — 1% от СО, но не менее 60 руб.; БПС в интернет-каналах Банка с Карты на карты др. банков — 1,5% от СО, но не менее 60 руб.; пользование ДС, состав. тех. задолженность (далее — ТЗ), в пределах срока возмещения ТЗ, в % годовых — двойная ключевая ставка ЦБ РФ.

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