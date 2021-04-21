Сбер запустил цифровую пенсионную витрину

Реальный, а не прогнозный размер будущей пенсии перестал быть загадкой для россиян. Сбер запустил в СберБанк Онлайн новый сервис, который показывает пользователям их общий размер пенсии, рассчитанной на текущий момент, и дает возможность воспользоваться инструментами для долгосрочных накоплений. Вся информация отражена в разделе «Пенсия и сервисы СберНПФ».

Система обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая сегодня формирует будущую пенсию работающих россиян, складывается из двух частей — страховой и накопительной пенсий. Страховая часть состоит из фиксированной суммы и накопленных пенсионных баллов, количество которых зависит от стажа будущего пенсионера и его доходов. «Пенсионная витрина» от СберНПФ позволяет увидеть ежемесячную пенсионную выплату, рассчитанную на сегодняшний день, текущие баллы и стаж, а также рассказывает о механизмах расчёта страховой части пенсии.

Накопительная часть до 2014 года формировалась из взносов работодателей; в последние семь лет она не пополняется, а только прирастает инвестиционным доходом. Сервис помогает узнать размер своей накопительной пенсии и увидеть, в каком НПФ (или ПФР) накопления пользователя находятся в данный момент.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в СберБанк Онлайн, выбрать раздел «Инвестиции и пенсии» — «Пенсия и сервисы СберНПФ» и дать согласие на получение данных пользователя с портала «Госуслуги». Информация будет обработана за 5–10 минут, после чего все сведения о пенсии появятся на экране.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«За два месяца работы сервиса в тестовом режиме в раздел «Инвестиции и пенсии» зашли около трех миллионов россиян. Из них чуть более 700 тысяч человек, проанализировав информацию, заинтересовались инструментами для самостоятельных накоплений на пенсию (например, ИПП) и перешли в соответствующий раздел. «Пенсионная витрина» формирует понимание: чтобы обеспечить себе комфортную жизнь после завершения трудовой карьеры, нужно позаботиться об этом самостоятельно».

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением ПАО Сбербанка:

«Жители нашего региона оценивают свой комфорт на пенсии чуть выше средних показателей по стране (45,6 тыс. рублей), свидетельствуют опросы НПФ Сбербанка. Например, иркутяне считают, что на пенсии им ежемесячно потребуется не менее 48,6 тыс. рублей. «Пенсионная витрина» позволяет клиентам понять, смогут ли они после завершения трудовой карьеры рассчитывать на эту сумму. Также через “Пенсионную витрину” жители региона смогут оформить ИПП – индивидуальный пенсионный план, с которым можно самостоятельно накопить на пенсию в удобном для клиента режиме».