Банка «Приморье»: Cash-back до 15% за любые услуги Ростелекома – с картами «Мир» и «Мир – Maestro»

Держатели карт «Мир» и «Мир Maestro» Банка «Приморье» могут пользоваться цифровыми услугами Ростелекома с выгодой: фильмы, телеканалы, скоростной интернет, полезные сервисы и подписки — все услуги доступны с cash-back до 15%.
Чтобы получить cash-back, нужно зарегистрировать карту Мир» или «Мир Maestro» на сайте программы лояльности или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кешбэк», сохранить данные карты на сайте www.rt.ru, в мобильном приложении «Мой Ростелеком», и/или в Едином личном кабинете (lk.rt.ru). Первый cash-back 15% поступает за первую оплату после сохранения карты, за последующие — начисляется cash-back 5%.
Максимальная сумма cash-back на одну карты в месяц — 300 рублей, срок начисления — не ранее 7 рабочих дней с момента покупки.
Заказать карту Мир Maestro можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности от Банка «Приморье». Подробную информацию можно узнать на сайте Банка.
Срок проведения Акции: с 27.04.2021 по 27.10.2021 гг. Организатор Акции: АО «НСПК». Сведения об Организаторе Акции, Правилах проведения Акции, размере кешбэка*, начисляемого Клиенту, и Правила программы лояльности для Держателей карт «Мир» доступны на сайте privetmir.ru. *Кешбэк (от англ. cashback — возврат наличных денег) — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг). Cardholder Name — имя держателя карты; valid thru — срок действия карты.