Банка «Приморье»: Cash-back до 15% за любые услуги Ростелекома – с картами «Мир» и «Мир – Maestro»

Держатели карт «Мир» и «Мир Maestro» Банка «Приморье» могут пользоваться цифровыми услугами Ростелекома с выгодой: фильмы, телеканалы, скоростной интернет, полезные сервисы и подписки — все услуги доступны с cash-back до 15%.

Чтобы получить cash-back , нужно зарегистрировать карту Мир» или «Мир Maestro» на сайте программы лояльности или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кешбэк», сохранить данные карты на сайте www.rt.ru, в мобильном приложении «Мой Ростелеком», и/или в Едином личном кабинете (lk.rt.ru). Первый cash-back 15% поступает за первую оплату после сохранения карты, за последующие — начисляется cash-back 5%.

Максимальная сумма cash-back на одну карты в месяц — 300 рублей, срок начисления — не ранее 7 рабочих дней с момента покупки.

Заказать карту Мир Maestro можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности от Банка «Приморье». Подробную информацию можно узнать на сайте Банка.