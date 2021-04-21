Первый Байкальский экологический диктант пройдёт 12 мая в Иркутске

Первый Байкальский экологический диктант пройдёт в Иркутске 12 мая. Чтобы претендовать на высокую оценку, участникам необходимо отлично знать русский язык, факты и статистику о Священном Море. Отдельный приз предусмотрен для обладателя самого красивого и разборчивого почерка, сообщают организаторы.

Участие очное, требований к возрасту и гражданству нет. Для проведения диктанта будут созданы несколько площадок в публичных пространствах на территории областного центра. Одна из них будет расположена в здании дирекции ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Специалисты природоохранного учреждения также входят в состав жюри.

Инициаторы проведения Первого Байкальского диктанта – Иркутский областной совет Всероссийского общества охраны природы и Иркутская областная юношеская библиотека имени Уткина. Генеральный спонсор – ООО «Иркутская нефтяная компания».