Клиенты Примсоцбанка теперь могут снимать в банкоматах банка "Открытие" до 100 тысяч рублей

Банк "Открытие" для клиентов Примсоцбанка увеличил разовую сумму лимита снятия наличных в своих банкоматах до 100 тысяч рублей. Это стало возможно, благодаря сотрудничеству двух финансовых организаций, сообщает пресс-служба банка.



Обычно сумма лимита зависит от настроек банка, предоставляющего услугу. И именно в этой связи примечательно то, что банк «Открытие» стал первым партнёром Примсоцбанка, предоставляющим клиентам специальные условия.



Отметим, также, что в рамках своего лимита по карте Примсоцбанка клиенты банка могут снимать наличные в сторонних банкоматах без дополнительной комиссии.



Узнать подробнее о тарифах по картам Примсоцбанка вы можете на официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону единой справочной службы: 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.