Примсоцбанк: За покупки антивирусов от «Лаборатории Касперского» держатели «миров» получат 10% кэшбэка

За покупки антивирусных программ от 1500 рублей на сайте https://www.kaspersky.ru, оплаченные картой «Мир» от Примсоцбанка, держателям вернётся 10% кэшбэка. Акция продлится до 30 июня 2021 года.



Для справки: «Лаборатория Касперского» - признанный российский лидер в сфере кибербезопасности. Передовые решения «Лаборатории Касперского» помогают защитить ваших детей, конфиденциальность, финансы и многое другое.



Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо:



• зарегистрировать карту «Мир» от Примсоцбанка на сайте https://privetmir.ru/auth или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кэшбэк»;

• оплатить антивирусные программы картой «Мир» на сайте: https://www.kaspersky.ru;

• кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки;

• кешбэк не начисляется при оплате картой «Мир» Сбербанка через приложения Samsung Pay и Google Pay.



Акция действует с 23 сентября 2020 по 30 июня 2021 Организатор акции — ООО "СофтЛайн Интернет Трейд" ОГРН: 1067746752479 Юридический адрес: 115088, Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, 20Ас4, БЦ "Южный порт", +7 (495) 232-00-23.