Индекс RSBI: в марте деловая активность бизнеса восстановилась до показателей 2019 года

Согласно Индексу RSBI, в марте деловая активность малого и среднего бизнеса продолжила плавный рост и составила 52,2 пункта - такие показатели последний раз отмечались в I полугодии «доковидного» 2019 года.

Росту Индекса способствовало движение вверх как фактических, так и ожидаемых показателей внутри компонент продаж и кадров. Компонента кредиты впервые за четыре последних месяца опустилась с рекордно высоких значений, сохранив при этом свое положение в зоне роста. Компонента инвестиций осталась без изменений по сравнению с прошлым месяцем.

«В марте рост деловой активности малого и среднего бизнеса, который наметился еще в конце прошлого года, продолжился. Предприниматели поддерживают высокий уровень инвестиционной активности, в большей степени концентрируясь на развитии уже действующих проектов, а достижение и даже превышение показателей допандемийного 2019 года позволяет делать выводы об уверенном восстановлении деятельности предпринимателей», - отметил Кирилл Тихонов, вице-президент – директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ

По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, бизнес восстанавливает обороты, но резко выросли издержки, соответственно, и цены. «Сегодня требуются дополнительные меры по выводу бизнеса на устойчивую траекторию роста. И, главный вопрос, это стимулирование бизнеса больше инвестировать. Думаю, это будет основной посыл бизнесу в послании Президента Федеральному Собранию. Также важно наладить контроль за издержками, так как они слишком сильно выросли», - отметил Александр Калинин.

Изменение индекса по компонентам, в п.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Основные тренды

Компонента продажи выросла как за счет улучшения фактических показателей, так и дальнейшего роста ожиданий.

Сокращение выручки отметило на 7% меньше предпринимателей, чем в феврале, и их количество составило 46% от всех респондентов, при этом о росте продаж сообщили 12% МСБ и этот показатель сохранился практически на уровне прошлого месяца.

Ожидания улучшились также в обоих направлениях: роста выручки в ближайшее время ждут 33% опрошенных бизнесменов, что является улучшением на 2% по сравнению с прошлым месяцем, а сокращения объемов продаж ожидает только 21%, что на 3% лучше, чем в феврале.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента кадры достигла уровня января прошлого года за счет улучшения кадровых ожиданий и фактического снижения числа увольнений.

Фактический найм еще не превысил сокращение, но уже к нему приблизился: в марте нанимали на работу 11%, что сопоставимо с показателями прошлого отчетного периода, а проводили сокращения персонала 13% опрошенных бизнесменов – это уже на 4% меньше, чем месяцем ранее.

При этом улучшаются кадровые ожидания предпринимателей: пополнять штат в ближайшие три месяца планируют 22% против 19% в феврале, а о сокращении персонала думают только 5% респондентов, что на 3% меньше, чем месяцем ранее.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента инвестиций осталась без изменений - число бизнесменов, наращивающих и сокращающих инвестиции, равномерно снизилось.

Доля предпринимателей, инвестирующих в свой бизнес, сократилась на 5% и составила 17% от всех опрошенных, и на те же 5% снизилось количество тех, кто сокращает инвестиции: таких оказалось 10% от всех респондентов.

Ожидания на ближайшие три месяца остались близки к показателям прошлого месяца: 29% опрошенных предпринимателей планируют увеличивать инвестиции, 6% готовы их сокращать.

Фактические и ожидаемые изменения инвестиций в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента кредиты снизилась с исторического максимума, но осталась в зоне роста. За снижение компоненты отвечало сокращение на 2% числа предпринимателей, у кого уже есть кредит – до 15%, и на 4% тех, кому его только одобрили – до 11%. Таким образом, удовлетворенный спрос сократился на 6% и составил 26% от всех опрошенных предпринимателей. Однако общее количество тех, кому кредит не одобрили или же тех, кто его не пытался получить, остался практически без изменений и составил 16%.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1826 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.