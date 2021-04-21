Цифровая экономика и бизнес: итоги дискуссии

В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера на тему: «Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса».

Модерировали встречу Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Леонид Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. До начала дискуссии модераторы обсудили цифровую трансформацию различных отраслей экономики и социальной сферы, а Анатолий Попов поделился опытом цифровой трансформации через призму экосистемы — на примере Сбера.

В дискуссии приняли участие Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, а также российские и зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.

Участники обсудили возможные последствия и неожиданные эффекты от цифровой трансформации, условия, которые могут затормозить или ускорить процесс цифровизации, роль государства в этом процессе и многое другое.

Цифровая трансформация — это путь четвёртой индустриальной революции, и мы её очевидцы. От того, насколько мы, как коммерческий сектор, сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность российской экономики. Понятно, что компании стартуют с разных рубежей, кто-то уже digital native, но большинству компаний приходится догонять, и это вызов. Три основных вопроса — "зачем?", "что?" и "как?" — должны поставить советы директоров перед своим менеджментом, а менеджмент должен подготовить на них правильные ответы и вовлечь всю команду в реализацию своего плана. Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления Сбербанка: – Я больше 10 лет работаю в Сбере, и мы начинали с аналоговых рубежей. Начинали с того, что боролись с очередями в отделениях. И в какой-то момент стало понятно, что цифровая трансформация — это не только ответственность директора по ИТ. Это ответственность всего менеджмента организации. Важно помнить, что от всех этих изменений в итоге всё равно в первую очередь выигрывает клиент. То, что мы делаем сейчас, — конечно, небольшие перемены, но они сравнимы с покорением космоса

Когда мы говорим о цифровой трансформации экономики и отраслей, мы должны в первую очередь понимать, что мы под этим подразумеваем. И пока мы только подступаемся к цифровой трансформации отраслей. То есть понимаем, что это нужно делать, но пока инструментов для себя не сформулировали. Мы проводили исследование в рамках подготовки соответствующих директив. И в настоящий момент только 31% госкомпаний в той или иной степени имеет утверждённый план цифровой трансформации. Чуть больше 50% только подступаются к этой задаче. Причём те, кто уже в той или иной степени начал этот процесс, сделали это очень по-разному. Для унификации данной задачи мы подготовили методички-рекомендации по цифровой трансформации госкомпаний и утвердили на президиуме правительственной комиссии по "цифре". Максим Паршин, Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: – Директивы предписывают подготовку соответствующих стратегий трансформации на основе преимущественно отечественных решений. На первом этапе в программе будет участвовать 50 госкомпаний, это примерно 17% экономики. А до 2023 года ещё порядка 600 компаний войдут в эту программу.

Тема цифровой экономики — её изменения, тенденция развития, динамика цифровых технологий, политика в этой сфере, оценка эффекта — стала традиционной для нашей апрельской конференции. В течение нескольких лет она пронизывает всю повестку и возникает на самых разных сессиях, посвящённых образованию, науке, рынку труда, социальной сфере, реальному сектору экономики. Невероятная скорость развития цифровых технологий привела к изменению логики бизнеса и облика многих отраслей экономики. Она порождает новые возможности для бизнеса, создаёт основу для роста производительности, для повышения качества жизни, роста благосостояния общества, и, собственно, именно поэтому эта тема становится всё более центральной в самых разных исследованиях Высшей школы экономики. Леонид Гохберг, Первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ: – Очень важно, что цифровая трансформация не сводится к каким-то косметическим улучшениям. Это реальное, радикальное изменение бизнес-процессов и реализация тех экономических и социальных эффектов, которые эта трансформация порождает.

XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера — экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.