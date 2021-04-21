Молодые иркутяне чаще всего ищут работу продавца и официанта

Резюме молодых соискателей – «зуммеров» – изучил исследовательский центр сервиса Зарплата.ру.

Среди размещенных на сайте сервиса резюме, доля пользователей, рожденных после 1995 года, сейчас составляет около 20% – из них 45% юноши, 55% девушки.

По информации, указанной в резюме, 65% соискателей в Иркутской области ищут работу с полной занятостью, для 25% кандидатов уровень занятости неважен, а 5% указывают, что ищут «любую должность».

35% «зуммеров» не имеют высшего образования, 60% ищут работу без опыта. Чаще всего «зуммеры» хотят работать администраторами (9%), официантами (7%) и продавцами-консультантами (11%). В Иркутской области молодые соискатели чаще всего ищут работу продавца (12%) и официанта (9%).

Также много в этой возрастной категории желающих работать бариста, хостес, кальянщиком, моделью и блогером. Последних больше всего в Московской области, бариста и кальянщиков – в Ленинградской области и Краснодарском крае. Вакансии копирайтера, SMM-специалиста и администратора Instagram чаще других ищут в Новосибирской и Свердловской областях.

В поисках рабочих специальностей находятся всего 3% молодых соискателей этого возраста.