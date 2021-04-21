Сбер, ВЭБ.РФ и банк «Открытие» профинансируют строительства первого в стране «зелёного» электрометаллургического комплекса

Сбер, ВЭБ.РФ и банк «Открытие» профинансируют проект первого в Европе крупного сталелитейного комплекса полного цикла по экологичным технологиям. Соответствующие соглашения подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, Президент, Председатель Правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и владелец «Эколанта» Анатолий Седых. Подписание состоялось 20 апреля 2021 года в Выксе Нижегородской области, где реализуется проект. Его инициатор — ООО «Эколант». Проект включает строительство электрометаллургического комплекса и необходимой инфраструктуры с современной технологией производства стали, круглой заготовки и высококачественных слябов.

Совокупная стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Для его финансирования сформирован синдикат с участием Сбербанка, ВЭБ.РФ и банка «Открытие». Проект будет реализован с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования». Доля участия ВЭБ.РФ в синдикате составляет 20 млрд рублей, ещё 20 млрд рублей составит резервный транш. Два других финансовых партнёра предоставят ещё по 40 млрд руб. Более 40 млрд руб. составляют собственные средства инициатора проекта.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– Сбер уделяет большое внимание вопросам экологии и в целом ESG-трансформации как отдельных предприятий, так и целых отраслей. Проект "Эколанта" нам особенно интересен не только своим значением для отечественной металлургии, но и тем, что предполагает использование наилучшей из доступных технологий — технологии прямого восстановления железа DRI. По сравнению с доменно-конверторной технологией она позволяет существенно снизить энергозатраты и выбросы парникового газа. Игорь Шувалов, Председатель ВЭБ.РФ:

– Это проект, который соответствует повестке развития "зелёной" экономики. Здесь создаются новые мощности, которые отвечают самым высоким экологическим требованиям и способствуют снижению углеродного следа при производстве металлургической продукции. ВЭБ.РФ инвестирует в проект в синдикате с коммерческими банками через механизм "Фабрики проектного финансирования". Вместе с партнёрами, инициатором проекта — компанией "Эколант" — мы создаём задел для долгосрочной конкурентоспособности самого предприятия, моногорода Выксы и Нижегородской области. Михаил Задорнов, Президент, Председатель Правления банка «Открытие»:

– Осознанный подход к финансированию бизнеса и поддержка "зелёной" экономики сегодня актуальны как никогда. Инициатор проекта, как один из крупнейших представителей металлургической отрасли, придерживается высоких качественных и экологических стандартов, и мы рады расширению нашего сотрудничества. Благодаря совместной работе кредиторов и "Эколанта" нам удалось найти оптимальное инвестиционное решение и структурировать финансирование так, чтобы добиться высокого кредитного качества сделки с соблюдением принципов ESG. Анатолий Седых, Председатель совета директоров ОМК:

– У нас накоплен огромный опыт осуществления масштабных, прорывных проектов. Они были бы невозможны без банковского кредитования. "Эколант" — это наш первый такой крупный инвестиционный проект, который мы осуществляем исключительно с российским финансированием. Российские банки стали конкурентоспособными в глобальном масштабе. Реализация одного из самых крупных инвестиционных проектов в металлургии станет примером внедрения технологии, которая может дать новое развитие стальной отрасли, улучшить экологию в промышленных регионах, обеспечит новое развитие российской экономики

«Эколант» — металлургический комплекс без коксохимического и доменно-конверторного переделов. Сталь будет производиться из железной руды и природного газа методом прямого восстановления железа (DRI, Direct Reduced Iron). Проект представляет собой единую производственную цепочку «руда — сталь» в составе DRI, электрометаллургической печи и комплекса внепечной обработки мощностью 1,8 млн тонн стали в год и двух машин непрерывной разливки. Запуск производства ожидается в 2025 году. Основная часть продукции будет использоваться для производства широкого листа для труб большого диаметра магистральных трубопроводов и строительства судов, выпуска бесшовных труб для добычи нефти и для производства железнодорожных колёс на крупнейшей в Европе линии выксунского завода Объединённой металлургической компании.