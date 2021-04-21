Расходы россиян превысили на 5,5% допандемийный уровень

С 12 по 18 апреля 2021 г. общий объём трат, скорректированный на сезонность, обновил максимумы года. Как отмечают аналитики СберИндекса, расходы превысили на 5,5% уровень последних допандемийных недель (01.02−15.03 2020 г.). В номинальном значении потребительские траты росли с темпом +40,5% г/г. Рост расходов наблюдался по всем категориям, что особенно ярко проявилось в секторе услуг.

Номинальное изменение (% г/г) без корректировок. С 12 по 18 апреля 2021 г. потребительские траты росли с темпом +40,5% г/г.

Изменение относительно средненедельных объёмов в период 01.02–15.03 2020 г. Потребительские расходы в период с 12 по 18 апреля 2021 г. были на 5,5% выше уровней последних допандемийных недель. Таким образом, общий объём трат, скорректированный на сезонность, обновил максимумы года.

На прошедшей неделе наблюдался рост расходов по всем категориям, и особенно выразительно — в секторе услуг. Динамика розничного оборота ускорилась до +7,5%, но это не рекорд (в первую неделю месяца показатель достигал +8,4%). А вот в сервисном секторе снижение сократилось до ‒1,1%, что стало лучшим постпандемийным результатом. Важно, что положительные сдвиги касаются большинства категорий этой части экономики.

В категории «Кафе, бары и рестораны» прирост трат составил сразу 5,6 п.п. за неделю. Падение относительно периода 01.02‒15.03 2020 г. таким образом теперь «лишь» 12,4% (также с коррекцией на сезонность).

Траты в аптеках за неделю практически не изменились (‒3,8% относительно периода 01.02‒15.03 2020 г.), а это неплохой опережающий индикатор.

Индекс потребительской активности на прошедшей неделе совершил рывок вверх (+3,7 п.) и составил 75,3 пункта. Такая динамика связана с сезонностью (в середине апреля части трудящихся выплачивают бонусы), но сводный показатель однозначно говорит о здоровом режиме потребления.

Аналитики СберИндекса напоминают, что сравнение динамики трат относительно уровня прошлого года (% г/г), традиционно используемое в трекере, в ближайшие два месяца будет крайне сложно интерпретировать в силу чрезвычайного влияния эффекта базы. В апреле и мае 2020 года действовали жёсткие ограничения, из-за чего потребительская часть экономики работала лишь в минимально необходимом объёме. Для более наглядного отображения текущей динамики спроса временно вводится сравнение с фиксированным периодом февраля и первой половины марта 2020 г. (01.02.2020 — 15.03.2020).