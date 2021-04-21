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Братская транспортная прокуратура подала в суд на администрацию Нижнеилимского района

Причиной иска стало ненадлежащее состояние автодорожных путепроводов над железной дорогой, сообщают в транспортной прокуратуре.

Установлено, что путепроводы необходимы для решения вопросов местного значения, связанных с ЧС, а также охраны окружающей среды. В связи с чем, Братский транспортный прокурор обратился в Нижнеилимский районный суд об обязании администрации МО «Нижнеилимский район» привести ремонт автодорожных путепроводов.

Рассмотрение исковых требований находится на контроле транспортной прокуратуры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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