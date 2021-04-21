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Материнский капитал в Иркутской области разрешили тратить на покупку земельных участков

Заксобрание Иркутской области приняло в окончательном чтении законопроект, разрешающий жителям региона тратить материнский капитал на покупку земельных участков. Трансляция сессии ведется на Youtube-канале регионального ЗС.

Ранее этот закон был принят в первом чтении. Тогда разрешили тратить деньги капитала на ремонт жилых домов.

«Ко второму чтению губернатор внес новые предложения, которые предусматривают новое направление для распределения средств маткапитала – приобретение земельного участка», – сообщил глава комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Приангарья Александр Гаськов.

Гаськов также отметил, что в комитете на рассмотрении находится еще один законопроект, который позволит направлять средства маткапитала на оплату медицинских услуг, в том числе, на дорогу до медучреждений. Работа над ним ведется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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