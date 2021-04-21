Бизнес-леди из Иркутска арестовали по подозрению в контрабанде леса в Китай на 32 млн рублей

Иркутская таможня сообщила на официальном сайте о задержании бизнес-леди по подозрению в контрабанде свыше 3600 кубометров древесины неизвестного происхождения из России в Китай на сумму около 32 млн рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленница в разное время незаконно экспортировала пиломатериалы хвойных пород низкой степени обработки неизвестного происхождения. При таможенном декларировании в качестве документов, подтверждающих легальность происхождения леса, указывались фиктивные договоры купли-продажи древесины», – отмечает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важного товара в крупном размере», санкции которой предусматривают до 7 лет лишения свободы.

Еще одно аналогичное дело в отношении злоумышленницы возбуждено Братским линейным отделом МВД России на транспорте по факту незаконного экспорта в Узбекистан 296 кубометров пиломатериалов стоимостью более 2,4 млн рублей.

Сейчас женщина находится под домашним арестом.