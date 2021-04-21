Сенатор от Принагрья Брилка обеднел за год на 73 тыс. рублей, а его жена увеличила доход в 29 раз

Сведения о заработках члена Совета Федерации от Иркутской области Сергея Брилки и его супруги опубликовали на сайте Федерального Собрания РФ.

Согласно данным в документации, сенатор от Иркутской области Брилка за год обеднел на 73,4 тысячи рублей и заработал в 2020-м 5,89 млн рублей, в 2019-м – 5,96 млн рублей. Супруга же сенатора увеличила за год свои доходы в 28,7 раза: в 2019 году она заработала только 148 тысяч рублей, в 2020-м – 4,3 млн рублей.

Находящееся во владении супругов имущество за год не изменилось. Они по-прежнему собственники и дольщики двух квартир площадями 363 и 195 квадратов, а также земельного участка в 1186 квадратов для размещения домов многоэтажной жилой застройки и земли, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений, площадью 1358 квадратных метров.