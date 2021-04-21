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Центр занятости ремонтируют в Братске

Проект направлен на повышение эффективности работы центров. Об этом сообщил министр труда и занятости региона Кирилл Клоков. 

На период ремонта центр занятости принимает граждан по другому адресу.

В настоящее время специалисты продолжают работу в штатном режиме и обеспечивают предоставление полного спектра государственных услуг в области содействия занятости населения по адресу: г. Братск, ул. Пионерская, д. 7. Прием граждан и представителей организаций осуществляется по предварительной записи. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону горячей линии 8-950-059-27-60. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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