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Хирург из Иркутска Юрий Козлов ночью слетал в Улан-Удэ, чтобы спасти ребенка с редкой болезнью

Детский хирург из Иркутска Юрий Козлов ночью слетал в Улан-Удэ, чтобы спасти ребенка с редкой патологией, сообщает минздрав Республики Бурятия на своей странице в Facebook.

<p>Фото министерства здравоохранения Республики Бурятия</p>

Фото министерства здравоохранения Республики Бурятия

«Ребенок в возрасте 1 месяца поступил в Детскую республиканскую больницу с тяжелой дыхательной недостаточностью, в связи с чем он был переведен на ИВЛ. В результате обследования выявлена крайне тяжелая, очень редкая патология – 1 случай на 64500 новорожденных – врожденный стеноз трахеи: сужение до 2 мм практически на всем его протяжении, атрезия левого бронха и недоразвитие левого легкого», – сообщило министерство.

Ситуацию с состоянием ребенка осложняла присоединившаяся вирусная инфекция, ребенок погибал от удушья. Чтобы его спасти, врачи из Бурятии обратились за помощью к иркутскому хирургу, который отправился в больницу незамедлительно ночным рейсом.

Операция была проведена сегодня в 8 часов утра, она прошла успешно, ребенку предстоит реабилитация.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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