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Полсотни единиц пожарной техники поступит в Иркутскую область

Первую партию доставят к 1 мая. Всего в область поступят 47 единиц техники.

На сегодняшний день в Приангарье зафиксировано 8 лесных пожаров. Это на 32 меньше, чем в 2020 году. Значительно сократилась и площадь возгораний.

Перед областью стоит задача на 100% укомплектовать регион лесопожарной техникой, сейчас показатель – 87%. 

– В этом году впервые будем привлекать к тушению пожаров арендаторов лесных участков. Раньше их задача состояла только в предотвращении распространения огня. Многие арендаторы не охотно шли на контакт, отказывались предоставлять свою технику и людей для тушения. Теперь им никуда не деться – обязанности прописаны в лесном кодексе, – пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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