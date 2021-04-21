Полсотни единиц пожарной техники поступит в Иркутскую область

Первую партию доставят к 1 мая. Всего в область поступят 47 единиц техники.

На сегодняшний день в Приангарье зафиксировано 8 лесных пожаров. Это на 32 меньше, чем в 2020 году. Значительно сократилась и площадь возгораний.

Перед областью стоит задача на 100% укомплектовать регион лесопожарной техникой, сейчас показатель – 87%.

– В этом году впервые будем привлекать к тушению пожаров арендаторов лесных участков. Раньше их задача состояла только в предотвращении распространения огня. Многие арендаторы не охотно шли на контакт, отказывались предоставлять свою технику и людей для тушения. Теперь им никуда не деться – обязанности прописаны в лесном кодексе, – пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.