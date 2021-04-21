Жена сенатора от Приангарья Чернышева за 2020 год заработала в 2,7 раза больше супруга – 15 млн рублей

Сведения о заработках сенатора Российской Федерации от Иркутской области Андрея Чернышева и его супруги опубликовали на сайте Федерального Собрания РФ.

Андрей Чернышев приступил к обязанностям сенатора 18 сентября 2020-го, потому на сайте значатся доходы только за прошлый год. Согласно данным в документации, с января по декабрь сенатору удалось заработать 5,6 млн рублей. Его жена за указанный период обогатилась почти на 15 млн рублей.

Во владении у Чернышева квартира площадью 373 квадрата, ½ доли в квартире в 131 квадратный метр, два гаража 39 и 36 квадратов и одно нежилое помещение площадью 15 квадратов.

Большинство имущества четы принадлежит супруге сенатора – она владеет шестью земельными участками площадями от 1136 до 3964 квадратных метров, которые предназначены для жилищного строительства, индивидуального, для сельского и подсобного хозяйств. Кроме того, женщина имеет жилой дом в 69 квадратов, два здания с площадями в 825 и 394 квадрата, а также еще одно нежилое помещение в 207 квадратных метров.

Напомним, ранее стали известны доходы за 2019-2020 годы сенатора от Приангарья Сергея Брилки, который за минувший год обеднел на 73 тыс. рублей, его же супруга увеличила доход в 29 раз.