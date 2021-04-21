Незаконную рубку на 9,5 млн рублей пресекли в Иркутской области

«Черные лесорубы» орудовали в Тайшетском районе, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

По версии следствия, семь мужчин возрастом от 36 до 56 лет, двое из которых ранее судимые, действовали на территории Тайшетского района под руководством 36-летнего подозреваемого, который заключил договор с фирмой, осуществляющей предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений. Используя официальные документы, в семисот метрах от законной лесоделяны, с целью увеличения своих доходов, организатор с подельниками осуществляли незаконные рубки лесных насаждений.

В ходе обысков полицией изъято и помещено на штраф-стоянку 5 тракторов, 2 автомобиля «Камаз» с крановой установкой и прицепом. Кроме этого, в качестве вещественных доказательств приобщены бензопилы, сортимент леса породы сосна объемом около 95 кубометров.

Объем вырубленных лесных насаждений превышает 650 кубических метров. По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный лесному фонду Российской Федерации составил свыше 9,5 миллионов рублей.