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Число противников введения COVID-паспортов увеличилось

Сделавшие прививку от коронавируса поддерживают предложение чаще.

Вакцинированные от коронавируса россияне поддерживают введение COVID-паспортов в 7,5 раз чаще тех, кто отказывается делать прививку. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

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По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в начале 2021 года, противников ввода COVID-паспортов на сегодняшний день больше, чем 4 месяца назад – 62% сейчас, 59% в январе.

Лишь 13% одобряют идею COVID-паспортов, почти столько же было и в январе (12%). Причем идею введения COVID-паспортов мужчины поддерживают чуть чаще женщин (15 и 12% соответственно). Больше сторонников – среди молодежи до 24 лет (19%).

Россияне, привитые от коронавируса, чаще остальных голосовали за идею ввода COVID-паспортов (37%). Среди граждан, планирующих сделать прививку, 23% – за COVID-паспорт, 42% – против. Среди тех, кто не планирует делать прививку, лишь 5% голосовали за инициативу, большинство же (75%) против COVID-паспортов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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