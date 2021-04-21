Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Иркутске

В апреле наиболее высокие зарплатные предложения сохраняются для программистов и менеджмента высшего и среднего звена.

В Иркутске в топ самых привлекательных вошли вакансии именно вакансии IT-шников, а больше всего готовы платить техническому директору – от 150 тыс. рублей. Инженерно-технический персонал, в том числе руководящие инженерные позиции, специалисты в сфере продаж — по-прежнему одни из самых высокооплачиваемых категорий работников практически в каждом из представленных регионов.

Персонал в IT и управленцы высшего звена — по-прежнему одни из самых высокооплачиваемых категорий работников практически в каждом из представленных регионов также. Так, в Иркутске программистам 1 С готовы платить зарплату в 90-100 тыс. рублей, а коммерческому директору – от 80 тыс.