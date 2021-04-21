Новости

Татьяна Нестеренко войдет в правление банка «Открытие»

Бывший первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко войдет в правление банка «Открытие» и займет пост заместителя президента-председателя правления кредитной организации. Она будет курировать несколько ключевых направлений развития банка, сообщают в пресс-службе банка.

В должности заместителя президента-председателя правления Татьяна Нестеренко будет отвечать за взаимодействие с органами государственной власти, включая правительство и Банк России, курировать вопросы корпоративного управления, методологии и актуализации нормативной базы, управление численностью персонала и ФОТ, а также юридическое сопровождение деятельности банка.

Татьяна Нестеренко закончила Хабаровский институт народного хозяйства по специальности «экономист» и Финансовую академию при правительстве РФ. Значительную часть профессиональной деятельности посвятила финансовой сфере. С 1994 по 1998 годы была депутатом Государственной думы, входила в комитет Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам.

С 1998 по 2021 годы работала заместителем и первым заместителем министра финансов РФ, возглавляла Федеральное казначейство. В апреле 2021 года перешла в банк «Открытие» на должность советника аппарата руководства.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие»: «Татьяна Нестеренко – одна из самых уважаемых российских финансистов. Она имеет уникальный опыт работы в Госдуме и Минфине, пользуется большим уважением в финансовом сообществе. Профессиональные и человеческие качества Татьяны Геннадьевны помогут банку «Открытие» повысить эффективность бизнес-процессов и реализовать наши стратегические задачи».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Деньги и власть: депутаты и чиновнки отчитались о доходах за 2020 год
Жена сенатора от Приангарья Чернышева за 2020 год заработала в 2,7 раза больше супруга – 15 млн рублей
Сенатор от Принагрья Брилка обеднел за год на 73 тыс. рублей, а его жена увеличила доход в 29 раз
Названы жены депутатов Госдумы от Приангарья с наибольшим количеством денег и имущества
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании