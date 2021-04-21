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Минэнерго не рассматривает введение прогрессивной шкалы энерготарифов

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Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что введение прогрессивной шкалы энерготарифов для населения в настоящий момент не рассматривается.

Ранее Союз потребителей России предложил  ввести лимит на потребление электричества и перейти на прогрессивную шкалу тарифов, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата. Эту инициативу союз направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

За ориентир предлагалось взять максимум в 100 кВт• ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт• ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5. Сейчас россияне потребляют в среднем 90 кВт•ч в месяц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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