Минэнерго не рассматривает введение прогрессивной шкалы энерготарифов

Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что введение прогрессивной шкалы энерготарифов для населения в настоящий момент не рассматривается.

Ранее Союз потребителей России предложил ввести лимит на потребление электричества и перейти на прогрессивную шкалу тарифов, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата. Эту инициативу союз направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

За ориентир предлагалось взять максимум в 100 кВт• ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт• ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5. Сейчас россияне потребляют в среднем 90 кВт•ч в месяц.