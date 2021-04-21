Горячую линию по выбору объектов благоустройства запустили в Приангарье

Отбор территорий пройдет с 26 апреля по 30 мая. Об этом сообщил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Анатолий Никитин.

Участие в нем смогут принять все граждане России старше 14 лет. Отдать свой голос за одну из общественных территорий можно будет на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Офлайн-поддержку голосованию окажут волонтеры, которые будут консультировать граждан на мероприятиях и на улицах по работе платформы, расскажут про объекты, которые могут быть реализованы, помогут проголосовать. Уже сегодня операторы «горячей линии» консультируют россиян из всех регионов страны по номеру 8 (800) 600 2013. Колл-центр работает круглосуточно семь дней в неделю.

В Иркутской области голосование будет проходить в Ангарском городском округе, Зиминском и Тайшетском городских, Вихоревском, Марковском, Нижнеудинском, Хомутовском муниципальных образованиях, городах Братске, Железногорске-Илимском, Иркутске, Саянске, Тулуне, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Усть-Куте, Черемхове и Шелехове.