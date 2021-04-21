Каким будет автострахование для беспилотных автомобилей

Министерство транспорта России разработало план для поэтапного запуска на дорогах общего пользования беспилотных автомобилей без инженеров-испытателей на борту к 2024 году, сообщает Информационный проект ОСАГО.

Беспилотники уже сегодня могли бы перевозить пассажиров и грузы, их отсутствие на наших дорогах связано только лишь с необходимостью изменения административно-законодательной базы. Вместе с этим, страховщикам предстоит создать специальные продукты автострахования для беспилотных транспортных средств.

Разработать и внести коррективы в нормативно-правовые акты закона «об ОСАГО», определяющие предельные тарифы страховки, периодичность прохождения техосмотра, а также штрафы.

Если вспомнить полностью название федерального закона об ОСАГО, то он называется «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». И как будто изначально был написан под беспилотные автомобили: потому что он не для водителя, а для владельца. Автовладелец может ехать на пассажирском сиденье, а автомобилем может управлять либо живой человек вписанный в полис, либо робот.

С точки зрения владельца автомобиля особой разницы нет.

Изменения в ОСАГО, в первую очередь, коснутся переоценки факторов риска. А также, наиболее острым является вопрос, кто будет нести ответственность в случае нарушения правил ПДД беспилотным автомобилем, либо в случае если он станет виновников аварии. Многие эксперты сходятся в мнении, что скорее всего потребуется ввести коллективную ответственность для марки автопилота, который установлен в автомобиле, а не оценивать каждый конкретный автомобиль.