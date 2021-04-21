«Майские сюрпризы» от «СберСпасибо» — Сбер проводит акцию в преддверии праздников

В программе лояльности «СберСпасибо» стартовала акция «Майские сюрпризы», по условиям которой участники будут получать повышенные бонусы за покупки, а также смогут выиграть до 100 тысяч бонусов и подарки от партнёров.

Совершая покупки до 31 мая 2021 года, все участники «СберСпасибо» будут получать повышенные бонусы и подарки от партнёров, а также возможность каждую неделю получить 10 000 бонусов и шанс выиграть суперприз — стать обладателем 100 тысяч бонусов.

Чтобы получить повышенные бонусы или один из множества призов, клиентам достаточно совершать покупки у партнёров — участников акции, среди которых —Okko, «Л’Этуаль», Storytel, BAON, «ЛитРес», аптеки «Доктор Столетов» и «Планета здоровья».

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении программы лояльности.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

– В преддверии очередных продолжительных праздников мы снова предлагаем нашим клиентам совершать покупки с выгодой. Майские праздники всегда сопровождаются поездками за город, встречами с родными и бесконечными тратами. Мы рады, что даём возможность нашим клиентам получить за покупки не только классные призы, но и шанс выиграть 100 тысяч бонусов.