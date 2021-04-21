С начала пандемии финансовые показатели восстановила треть предпринимателей

По данным опроса, проведенного спустя год после начала пандемии COVID-19, с введением карантина 2/3 предпринимателей поняли, что их ожидает кризис, а для почти четверти он превзошел самые худшие ожидания. При этом 60% полагают, что по итогам 2021 года их бизнес вырастет или останется стабильным. Таковы результаты исследования банка «Открытие».

Целью исследования было выяснить, каково состояние малого и среднего бизнеса спустя год после введения локдауна в марте прошлого года. Для этого с 26 марта по 1 апреля 2021 года был проведен опрос представителей МСБ, работающих на всей территории России. В опросе участвовало более 400 предпринимателей и лиц, принимающих решения в компаниях малого и среднего бизнеса.

Согласно данным опроса, положение каждой третьей компании из этого сегмента (34%) за год пандемии не изменилось. Почти у половины опрошенных (51%) бизнес сократился, но они уверенно заявили, что продолжат работать. 9% предпринимателей сообщили, что их бизнес за последний год даже вырос. 5% намерены закрыться из-за сильного сокращения объемов. 1% респондентов успели за время пандемии закрыть прежний бизнес и открыть новый.

У двух третей компаний финансовые показатели оказались ниже докризисных. При этом у 23% опрошенных они уже восстановились до уровня, на котором были до начала пандемии. 12% опрошенных заявили, что финансовые показатели их компаний выше, чем до коронакризиса. Таким образом, если оценивать результаты бизнеса за год, прошедший с начала пандемии, трети компаний удалось как минимум восстановить свои финансовые показатели.

73% опрошенных ожидали кризиса, когда началась пандемия, а для 23% он стал неожиданностью. 52% опрошенных заявили, что масштабы кризиса в целом соответствовали их ожиданиям. Для 24% кризис превзошел самые худшие ожидания. При этом каждый четвертый предприниматель заявил, что кризис оказался легче, чем предполагалось.

Если говорить об ожиданиях предпринимателей, то 19% респондентов выразили надежду, что по итогам 2021 года их бизнес покажет рост. 41% считают, что положение их бизнеса в 2021 году останется стабильным. Но при этом каждый третий ждет сокращения бизнеса в этом году, а остальные планируют закрыть компанию и прекратить заниматься бизнесом либо открыть новую.

Елена Колесникова, старший вице-президент, заместитель руководителя блока малого и среднего бизнеса банка «Открытие»

«Результаты нашего исследования показывают, что треть компаний за прошедший год частично или полностью перешли на новые виды деятельности, еще треть задумываются об этом. Быстрая реакция на внешние изменения – сильная сторона малого бизнеса, которая позволяет им быстрее приспосабливаться к новым условиям даже в самых неожиданных обстоятельствах».