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В Иркутске состоялась внеплановая проверка детской молочной кухни

Качество продукции и обслуживания в раздаточных пунктах оценила депутат Ирина Синцова, сообщают в мэрии Иркутска.

– В первую очередь нас интересует качество продукции для категории льготников. Мы пообщались с родителями, клиентами детской молочной кухни. И видим, что жители удовлетворены, – отметила депутат областного парламента Ирина Синцова.

В настоящее время МУП «Комбинат питания» осуществляет организацию питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. В состав предприятия входят основное производство и детская молочная кухня.  

В Иркутске работает 33 пункта выдачи детской молочной кухни. В них дополнительную меру социальной поддержки получают более 1500 детей в возрасте от шести месяцев до двух лет. Также в пунктах выдачи у всех жителей города Иркутска есть возможность приобрести продукцию комбината питания.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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