Путин заявил о поддержке проектов по экологической модернизации предприятий

Президент России Владимир Путин во время оглашения Послания завил о поддержке проектов по экологической модернизации предприятий.

– Мы обязательно поддержим проекты бизнеса по экологической модернизации предприятий. Так, уже с этого года с помощью механизма госгарантий начнём обновление алюминиевых заводов в Братске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке. Я буду называть чуть позже и другие населённые пункты по другим поводам, но это не значит, что наша работа ограничивается только этими городами и территориями, нет, это просто в качестве примера, – сказал Президент.

Объединенная компания РУСАЛ (ОК РУСАЛ) – крупнейший в мире производитель алюминия и один из крупнейших производителей глинозема. На долю компании приходится около 6 % мирового производства алюминия и 6,3 % глинозема. Территория присутствия ОК РУСАЛ в 20 странах мира на 5 континентах.

На сегодняшний день на территории Иркутской области ОК РУСАЛ представлена заводами по переработке глинозема ПАО «РУСАЛ Братск» (г. Братск) и филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов.

– Для Иркутской области важна и тема экологии. Президент отдельно подчеркнул обновление алюминиевых заводов в Иркутской области. С компанией Русал мы этот вопрос также уже обсудили. Согласен на 100% с Президентом относительно системы жесткого контроля и мониторинга за углеродными выбросами, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

