Путин предложил возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно продлить как минимум до конца года программу по возвращению 20% стоимости турпоездок по России. Также президент предложил возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь.

– Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России, – сказал президент.

Господин Путин добавил, что «детский отдых нужно сделать максимально доступным» и предложил «в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь».

– Кроме того, нам нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма. И уже в этом году запустить пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране, – сказал Президент.



По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, президент обозначил несколько задач в сфере туризма.

– Нашего региона эти инициативы касаются напрямую – на Байкал едут тысячи туристов. Сейчас Правительству Иркутской области предстоит изучить и проработать все моменты, чтобы поручения Президента заработали, как часы. Часть предложений Владимира Путина касались развития туристической инфраструктуры. Это очень важный вопрос для Иркутской области. Новые механизмы, в частности, льготные кредиты, должны помочь в решении этого наболевшего вопроса, – прокомментировал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев одно из поручений Владимира Путина.