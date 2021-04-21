В Иркутской области первым компонентом вакцины привито 152 тыс. человек

Президент РФ Владимир Путин сегодня во время оглашения Послания Федеральному собранию поручил Правительство России, Минздраву и главам регионов в ежедневном режиме заниматься вопросом вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции.

– Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммуните. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями. Повторю, опасность вируса ещё сохраняется. Но уже сейчас мы должны чётко определить, как будем лечить нанесённые им раны, восстанавливать здоровье людей, – подчеркнул Президент.

По информации регионального минздрава, в Иркутской области по состоянию на 21 апреля 2021 года 1 компонентом вакцины привито 152 835 человек (14,2%), полный курс вакцинации получили 91 793 человека, в том числе старше 60 лет привиты 58 404 человека 1 компонентом (38,2%) и 33 793 человека получили полную вакцинацию. Прорабатывается вопрос открытия дополнительных пунктов для вакцинации на базе ФАПов.