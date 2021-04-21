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Путин поручил ввести доплату для кураторов групп техникумов и колледжей

Доплату – пять тысяч рублей, для кураторов учебных групп техникумов и колледжей поручил ввести Президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом он сообщил сегодня, 21 апреля, в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию.

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– С прошлого года классные руководители уже получают ежемесячную надбавку к зарплате. Очень нужное и, уверен, справедливое решение. Однако ко мне обращаются люди, пишут педагоги среднего профессионального образования, что о них-то забыли. Да, действительно, это так. Нужно восстановить справедливость. Нужно это исправить и установить такую же доплату – пять тысяч рублей, для кураторов учебных групп техникумов и колледжей, – подчеркнул Президент РФ.

Как сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, по поручению Главы государства с 1 сентября 2020 года ежемесячное вознаграждение по 5 тысяч рублей получают классные руководители общеобразовательных школ. На эти цели в 2021 году предусмотрено более 2 млрд. рублей.  Это вознаграждение получают более 16 тысяч классных руководителей школ Приангарья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Послание Федеральному собранию -2021. Главное
Путин поручил ввести доплату для кураторов групп техникумов и колледжей
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