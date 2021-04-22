Игорь Кобзев пригласил Дмитрия Мезенцева на празднование 360-летия Иркутска

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пригласил Дмитрия Мезенцева, возглавлявшего регион в 2009-2012 году, на празднование юбилея Иркутска. Встреча состоялась сразу после оглашения Послания Президента.

– Уверен, многие из вас будут рады встретиться с экс-губернатором области и лично поблагодарить за работу и за столь любимый всеми 130-й квартал, – сообщил Игорь Кобзев.

Кроме того, губернатор обсудил укрепление добрососедских отношений с Дмитрием Мезенцевым, который является Государственным секретарём Союзного государства России и Белоруссии.

– У нас много общих проектов, которые мы реализуем в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства и других. Беларусь для нас является одним из важнейших партнеров. Не так давно в область приезжала делегация «Минского тракторного завода», по итогам визита договорились об организации на территории Иркутской области сервисно-технического центра завода, – сообщил Игорь Кобзев.